أمير قطر يعين مستشارا له في الشؤون الاقتصادية

الدوحة (اسلام تايمز) - أصدر أمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، اليوم الاثنين، أمرا بتعيين "أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني" مستشارا له للشؤون الاقتصادية.