الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 8 حزيران 2020 ساعة 14:59

ميت رومني أول سيناتور جمهوري يشارك في احتجاجات واشنطن

ميت رومني أول سيناتور جمهوري يشارك في احتجاجات واشنطن
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، كان روني أول سيناتور جمهوري ينضم إلى المظاهرات.

ونشر روني صورتين من الفعالية على صفحته في "تويتر"، وكتب معلقا: "حياة أصحاب البشرة السمراء مهمة".


وخلال فعالية الاحتجاج، قال رومني لمراسل صحيفة "واشنطن بوست"، إنه يريد إيجاد "طريقة لإنهاء العنف والقسوة، وجعل الناس يفهمون أن حياة السود مهمة وذات قيمة".

في فبراير، أصبح رومني أول سيناتور في التاريخ الأمريكي يدافع عن عزل رئيس دولة ينتمي لحزبه، وذلك من خلال مشاركته في دعوى قضائية في مجلس الشيوخ ضد الرئيس دونالد ترامب.

ترامب من جانبه، انتقد في السابق رومني لعدم عمله بجد لهزيمة الديمقراطي باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية عام 2012
رقم : 867333
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة يوجه شكرا لمنتسبي الناقلات الايرانية
قائد الثورة يوجه شكرا لمنتسبي الناقلات الايرانية
هل سيثمر رهان ترامب على روسيا؟
هل سيثمر رهان ترامب على روسيا؟
8 حزيران 2020
نزع سلاح حزب الله؛ هل يوئد الفتنة؟
نزع سلاح حزب الله؛ هل يوئد الفتنة؟
8 حزيران 2020
اللواء سلامي: المقاومة لن تنسى اهداف رمضان عبدالله
اللواء سلامي: المقاومة لن تنسى اهداف رمضان عبدالله
8 حزيران 2020
مفاوضات السلام بين فلسطين و ‘‘اسرائيل‘‘ والدور الامريكي
مفاوضات السلام بين فلسطين و ‘‘اسرائيل‘‘ والدور الامريكي
8 حزيران 2020
لماذا العراق قلق من إفتتاح سد اليسو؟
لماذا العراق قلق من إفتتاح سد اليسو؟
6 حزيران 2020
إمام التحول والتغيير
إمام التحول والتغيير
6 حزيران 2020
روحاني: 1200 مركز في انحاء البلاد لتشخيص مرض كورونا
روحاني: 1200 مركز في انحاء البلاد لتشخيص مرض كورونا
6 حزيران 2020
مشروعات مشبوهة للسيطرة على ما تبقى من فلسطين
مشروعات مشبوهة للسيطرة على ما تبقى من فلسطين
6 حزيران 2020
ترامب يصب الزيت على نار الاحتجاجات، جنون أم استراتيجية؟
ترامب يصب الزيت على نار الاحتجاجات، جنون أم استراتيجية؟
6 حزيران 2020
فوائد ضم المستوطنات أقل من ضررها.. نتنياهو بين نارين!!
فوائد ضم المستوطنات أقل من ضررها.. نتنياهو بين نارين!!
5 حزيران 2020
السيد الحوثي.. من الزعيم الروحي إلى الإستراتيجي العسكري البارع
السيد الحوثي.. من الزعيم الروحي إلى الإستراتيجي العسكري البارع
5 حزيران 2020
روحاني: الحفاظ على سلامة المواطنين يتصدر أولوياتنا
روحاني: الحفاظ على سلامة المواطنين يتصدر أولوياتنا
5 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس