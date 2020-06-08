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الاثنين 8 حزيران 2020 ساعة 16:38

مظاهرة في سقطرى اليمنية تطالب بطرد الميليشيات الإماراتية

مظاهرة في سقطرى اليمنية تطالب بطرد الميليشيات الإماراتية
وأعلن بيان صادر عن منظمي المظاهرة،"رفض ما تسمى بالإدارة الذاتية المعلنة من المجلس الانتقالي، والمظاهر المسلحة التي شهدتها عاصمة المحافظة حديبوه".

وطالب البيان بـ"إخراج المجاميع المسلحة المستقدمة من خارج الجزيرة (سقطرى)، حفاظا على أمنها وطابعها السلمي".

كما دعا المتظاهرون إلى "الحفاظ على سلمية سقطرى، وعدم جرها إلى أتون الصراعات التي أهلكت الحرث والنسل في المحافظات التي نشبت فيها الصراعات".

وحمل المحتجون لافتات رافضة لما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" للجنوب.

وفي 25 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي"، حالة الطوارئ العامة وتدشين ما أسماها بـ"الإدارة الذاتية للجنوب"، وسط رفض وتنديد محلي ودولي.

وبين حين وآخر، تشهد جزيرة سقطرى بخليج عدن، محاولات مسلحين مدعومين من الإمارات للسيطرة على مرافق حيوية بها، كذلك تشجع على تمرد كتائب عسكرية في القوات الحكومية المرابطة بالجزيرة.
رقم : 867352
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