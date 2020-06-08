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الاثنين 8 حزيران 2020 ساعة 16:39

افتتاح جسر يربط ايران بتركمانستان

افتتاح جسر يربط ايران بتركمانستان
الجسر المدشن عبر تقنية الفيديو كونفرانس وبحضور الوزيرين بمبنى وزارة الطرق في طهران اليوم الاثنين، يبلغ طوله 96 مترا وعرضه 15 مترا وتم انشاؤه فوق نهر "تجن" ليربط منطقتي سرخس الايرانية بـ سرخس التركمانية الحدوديتين، ويقع ضمن مسار الترانزيت "شمال – جنوب" وطريق الحرير، وبدأت أعماله الانشائية عام 2015.

ومع افتتاح الجسر توفرت امکانية مرور 1000 سيارة ذهابا وإيابا يوميا بين البلدين، كما أنه سيحول محطة "سرخس" الحدودية الى مركز لترانزيت السلع بين منطقة آسيا الوسطى والمياه الحرة وتركيا.

يشار الى أن محطة سرخس الحدودية تقع على الحدود بين ايران تركمانستان، وتبعد 185 كيلومترا عن شمال شرق مدينة مشهد.
رقم : 867353
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