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الاثنين 8 حزيران 2020 ساعة 16:43

باقري: بعض الدول الاوروبية تحولت لماوى للمتطاولين على الشعب الايراني

باقري: بعض الدول الاوروبية تحولت لماوى للمتطاولين على الشعب الايراني
وبحسب قاعدة المعلومات لمقر حقوق الإنسان، فان علي باقري وعقب الايعاز الذي تلقاه من رئيس السلطة القضائية خلال اجتماع لمجلس القضاء الأعلى لمتابعة تسليم المتهمين والمجرمين الاقتصاديين اعلن اليوم الاثنين ان بعض الحكومات الغربية تدعم بشتى السبل المجرمين الامنيين والاقتصاديين وتدعي بوقاحة أنها تدعم الأمة الإيرانية.

وأضاف ان هذه الدول لاتؤي فقط الإرهابيين الملطخة أيديهم بدماء الشعب الإيراني ، بل توفر ايضا ملاذا آمنا للمفسدين والمتورطين بجرائم اختلاس والذين نهبوا اموال الشعب الايراني .

وأضاف باقري ان بعض الحكومات الاوروبية تحاول جمع كل حالات انتهاكات حقوق الشعب الإيراني في سجلها المناهض لحقوق الانسان حتى يكون لهم قدم السبق في مهرجان الضغوط القصوى على الشعب الايراني.

وأشار باقري إلى أن الابواق الدعائية للحكومة البريطانية وبدلاً من ذرف دموع التماسيح على المتهمين الاقتصاديين الهاربين أن تطلب من الحكومة البريطانية أن تجيب على تساؤلات الجميع ، بمن فيهم الشعب الإيراني حول دواعي تحول هذا البلد الى ماوى وملجا رئيسي للمتطاولين على حقوق الشعب الإيراني بمن فيهم المتطاولين على الحقوق الاقتصادية للشعب الايراني .
رقم : 867355
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