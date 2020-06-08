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الاثنين 8 حزيران 2020 ساعة 19:35

قاليباف: القوات المسلحة نموذج للاقتصاد والصناعة الاهلية

قاليباف: القوات المسلحة نموذج للاقتصاد والصناعة الاهلية

وجاء تصريح قاليباف هذا لدى استقباله اليوم الاثنين مجموعة من كبار قادة القوات المسلحة في البلاد الذين قدموا له التهاني بانتخابه لرئاسة مجلس الشورى الإسلامي.
واعتبر قاليباف لدى استقباله رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري و قائد مقر خاتم الأنبياء اللواء غلام علي راشد والقائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي وقائد قوى الامن الداخلي العميد حسين اشتري وجمعا من كوادر القوات المسلحة اعتبر القوات المسلحة بأنها معقل للأمن والذراع القوي للشعب وقال ان الشعب الايراني ومن خلال تمتعه بقادة ومقاتلين شجعان وبواسل قلوبهم مضيئة بنور الإيمان وإرادتهم راسخة بقوة وصلابة الايمان بمبادئ الثورة يحظى باقتدار فريد قل نظيره في العالم .
وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي إن سر انتصار وقوة القوات المسلحة وقدراتها الردعية في مواجهة العدو هي قاعدتها الشعبية وأضاف انه لو اصبح الاقتصاد والصناعة اهلية فسيحرز التقدم كما احرزت الصناعة الدفاعية تقدما كبيرا وسنكون قادرين على تحقيق قفزات ونجاحات كبيرة في الإنتاج الوطني.

وشدد قاليباف في هذا الاجتماع على الجهود الشاملة التي يبذلها مجلس الشورى الاسلامي لتعزيز القوات المسلحة وقال اننا نأمل من خلال التعاون الودي بين البرلمان والقوات المسلحة أن يتم تلبية الاحتياجات والمتطلبات الدفاعية للبلاد في مجال تشريع قوانين كفوءة وتمهد الطريق .

بدوره اشار اللواء باقري خلال اللقاء إلى مسؤولية قاليباف الجديدة كرئيس لمجلس الشورى الإسلامي مقدما له التهاني متمنيا له النجاح في هذه المسؤولية كما في مسؤولياته السابقة وان يكون مصدر خير وبركة .
رقم : 867367
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