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الاثنين 8 حزيران 2020 ساعة 21:04

الصحة السعودية تعلن تسجيل 3369 إصابة جديدة بكورونا

الصحة السعودية تعلن تسجيل 3369 إصابة جديدة بكورونا
فيما سجلت 1707 حالة تعافي جديدة ليصل المجموع إلى 74524 حالة، وتم تسجيل 34 وفاة ليصل المجموع إلى 746 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الحالات النشطة يبلغ 30013، منها 1632 حالة حرجة.

واستأثرت مدن الرياض ومكة المكرمة وجدة بأكثر من نصف إصابات بفيروس كورونا المستجد، والتي أعلنتها وزارة الصحة في وقت سابق الأحد، البالغ عددها 3045 إصابة في عدد من مدن ومحافظات المملكة.

واحتلت مدينة الرياض المرتبة الأولى بـ717 إصابة، ثم مكة المكرمة بـ623 إصابة، ثم محافظة جدة بـ351 إصابة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة السبت عن إطلاق عيادات "تطمن"، وهي مخصصة لكل من يشعر بأعراض فيروس ‫كورونا المستجد، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو غيرها.


وتعمل هذه العيادات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وباشرت عملها في عدد من المناطق السعودية، على أن يتم التوسع وشمول كافة مناطق ومحافظات السعودية تباعاً.

وفي هذه العيادات يتم استقبال المرضى، على مدار الساعة، بشكل مباشر بدون أي مواعيد مسبقة.
وانطلقت العيادات حالياً في 6 مدن، هي الرياض والأحساء والقصيم وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وبلغ عددها إلى الآن 31 عيادة تم توزيعها على عدة مواقع.
رقم : 867375
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