السعودية تغلق 71 مسجدا بسبب كورونا

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد "عبداللطيف آل الشيخ"، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، إن عدم التزام البعض بالبروتوكولات والاحترازات الصحية تسبب في تسجيل إصابات بكورونا في عدد من المساجد.وعقب إغلاق المساجد بدأ العمل على تعقيمها.ويأتي ذلك القرار بعد إعلان السعودية إعادة فتح المساجد بعد شهرين على إغلاقها نظرا لتفشي فيروس كورونا، ووضعت بروتوكولات صحية صارمة حددتها وزارة الداخلية في 3 يونيو/حزيران الجاري.لكن المملكة أعلنت عددا من البروتوكولات الصحية التي وضعتها الحكومة السعودية في المساجد، بينها إبقاء المصلين على مسافة لا تقل عن متر ونصف بينهم، بالإضافة إلى ترك صف فارغ بين كل صفين إلى جانب عدد من البروتوكولات الأخرى.وسجلت المملكة، الإثنين، المعدل اليومي الأعلى للإصابات بالفيروس، بعد أن أعلنت عن 3 آلاف و369 حالة إيجابية جديدة ليصل الإجمالي إلى 105 آلاف و283 إصابة، أسفر عنها وفاة 746 شخصا، في حين تعافى 74 ألفا و524 شخصا.