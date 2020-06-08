الدفاع السورية تصدر بيانا عن نتائج المعارك بريف حماة

وقال مصدر عسكري "قامت المجموعات الإرهابية المسلحة في منطقة الغاب الشمالي بريف حماه اعتباراً من الساعة 13،30 من يوم 8/6/2020 بتنفيذ هجوم بالآليات المفخخة والانتحاريين على نقطتين من نقاطنا العسكرية في بلدتي "الطنجرة" و"الفطاطرة""



واضاف انه "تصدى لها مقاتلونا البواسل وبعد اشتباكات عنيفة استمرت عدة ساعات تمت استعادة السيطرة التامة على النقطتين، وتكبيد المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح، و الاستيلاء على أسلحتهم، وتدمير عربة دفع رباعي مزودة برشاش 14،5، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بعد إرغام فلول الإرهابيين على الفرار تاركين وراءهم جثث قتلاهم وأسلحتهم".



واشار الى ان هذه العملية أسفرت عن ارتقاء أحد جنود الجيش السوري شهيداً، وإصابة عدد آخر بجراح.