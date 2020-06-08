أبرز التطورات على الساحة السورية 8-6-2020

وافادت مصادر ان مجموعات مسلحة بدأت هجوما عنيفا على مواقع الجيش السوري في ريف حماة الشمالي، وسط معارك مستمرة.



وقالت إن وحدات الجيش السوري تتصدى لهجوم عنيف يشنه ارهابيو تنظيم "حراس الدين" على مواقع الجيش السوري قرب الحدود الإدارية لريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي.



وأكدت أن مجموعات مسلحة، يقودها تنظيم "حراس الدين" المبايع لتنظيم "القاعدة" الارهابي، بدأت محاولة جديدة للتقدم إلى مناطق سيطرة الجيش السوري على محور بلدة "طنجرة" بسهل الغاب شمال غرب حماة المتداخل إداريا مع ريف إدلب الجنوبي.



ونقلت عن مصدر ميداني رصد وحدات من الجيش السوري مجموعات مسلحة حاولت التسلل الى المواقع العسكرية في سهل الغاب شمال غرب حماة، لتبدأ الوسائط النارية المناسبة بالتعامل مع محاولة التسلل.



وبين المصدر أن المشهد الميداني ما لبث أن انتقل إلى اشتباكات عنيفة بين عناصر من الجيش السوري مع المجموعات المسلحة وسط قصف مدفعي وصاروخي كثيف يستهدف مواقع المسلحين المهاجمين وخطوط إمدادهم في المنطقة، دون أي تغير بخارطة السيطرة.



وكشف المصدر عن أن تعزيزات عسكرية للجيش السوري بدأت تصل تباعا إلى طول خطوط الاشتباك، تزامنا مع التركيز الناري على تشكيل قوس ناري على الجهة الشمالية لخطوط الإشتباك بهدف قطع مسارات الإمداد للمجموعات المسلحة الخلفية في المنطقة.



ووفي الجهة المقابلة في مدينة إدلب فقد خرجت مظاهرة شعبية كبيرة ليلاً، طالبت بإسقاط ما تسمى "حكومة الإنقاذ" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" الارهابية، في ظل تصاعد حالة الغليان الشعبي في مناطق الشمال السوري، من غلاء المعيشة والوضع الاقتصادي المتردي، واستمرار ممارسات "الإنقاذ" التي وصلت لقوت يومهم.



وقالت "تنسيقيات المسلحين" إن حالة التذمر والسخط التي يعيشها المدنيون في الشمال السوري تتصاعد على خلفية ممارسات "الإنقاذ"، المتمثلة بالتضييق على السكان وملاحقة لقمة العيش التي يصعب الحصول عليها في ظلِّ تفاقم الوضع المعيشي المتدهور وغلاء الأسعار، في وقت تستمر في تجاهل تلك الحالات وتزيد من انتهاكاتها ضد المدنيين.



ولم تكتف ما تسمى حكومة "الإنقاذ" بتجاهل المعاناة المتفاقمة بل زادت من وطأة الأزمة بالتضييق على قوت المدنيين ورفع سعر ربطة الخبز بإدلب لتصل إلى 600 ليرة سورية، فيما يبلغ عدد الأرغفة ثمانية بوزن 775 غرام فقط.



وتقتصر نشاطات "الإنقاذ" على فرض الضرائب على الكثير من موارد السكان مثل ضرائب المحال التجارية والأراضي الزراعية والزيت والسيارات والدراجات النارية دون تقديم أي خدمة مقابل جباية الضرائب مثل تحسين ظروف المعيشية أو تعبيد الطرق.



ولم تكتف المؤسسات الموالية لـ "الإنقاذ" في ممارساتها السابقة بل فاقمت الوضع الإنساني من خلال فرض الضرائب والرسوم على المنظمات المحلية كما تتبع نظام المحاصصة للسماح لعبور قوافل المساعدات الإنسانية وتقوم بعدة ممارسات مثل عدم ترخيص الفرق التطوعية والحد من نشاطات المنظمات الإغاثية.

