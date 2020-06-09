البنتاغون يعلق على تحطم طائرة التحالف شمالي بغداد



وأشار إلى أن "الطائرة تخطت المدرج واصطدمت بالجدار، الأمر الذي أدى إلى تضرر هيكلها واشتعال النار فيها".



وأضاف: "تسبب الحادث بإصابة 4 من أصل 16 كانوا على متنها، وتم نقلهم لتلقي العلاج".