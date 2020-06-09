ارتفاع إصابات فيروس كورونا لدى الاحتلال

وأوضحت هذه الوزارة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في (إسرائيل) ارتفع إلى 18,032 إصابة، بينهم 29 بحالة خطيرة، والوفيات 298



مارس الماضي، أعلنت حكومة الاحتلال حالة الطوارئ القصوى داخل الكيان، لمواجهة وباء كورونا، والقرار لا زال ساريًا.