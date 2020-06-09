مسلحون يقتحمون حقل الشرارة الليبية وطلبوا إغلاقه

وجاء في بيان عن المؤسسة بهذا الصدد: "فوجئ الجميع بدخول قوة مسلحة بإمرة المدعو عميد محمد خليفة آمر ما يسمى بحرس المنشآت النفطية بالجنوب، طلبت من مدير الحقل إيقاف العمليات غير مبالين بالتبعات الوخيمة لهذا الفعل والتي قد تكلف الدولة الليبية وشركاءها مالا ووقتا وجهدا وتجعلها غير قادرة على إعادة إنتاجها لسابق عهده".



وأضافت أنها أعطت الأوامر لموظفيها في الموقع "بعدم الانصياع لأي أوامر عسكرية في ما يخص التشغيل والصيانة لعدم الاختصاص والمعرفة بالعواقب والتبعات".



ويأتي ذلك بعد إعادة تشغيل حقل الشرارة السبت الماضي، وذلك بعد توقفه منذ شهر يناير.



وكان حقل الشرارة ينتج نحو 300 ألف برميل من النفط يوميا قبل إغلاقه على خلفية النزاع بين قوات حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.



وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت منذ أيام عن استئناف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي الواقع في جنوب ليبيا، وذلك بعد مفاوضات طويلة قامت بها المؤسسة لفتح صمام الحمادة الذي تم إغلاقه في شهر يناير الماضي.