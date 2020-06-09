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الثلاثاء 9 حزيران 2020 ساعة 08:33
الشيخ نعيم قاسم: فقدنا شخصا صادقا ليس في تاريخه الا فلسطين
وقال الشيخ نعيم قاسم إن شلح كان دائما وحدويا وحريصا على الوحدة الفلسطينية وكان عاملا من أجل أن تكون الأولوية نحو المقاومة ونحو فلسطين.
وأضاف: "لقد فقدنا شخصاً مخلصاً صادقاً ومجاهداً وليس في تاريخه إلا الجهاد وفلسطين".
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
867455
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