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الثلاثاء 9 حزيران 2020 ساعة 08:39
آملي لاريجاني..

رمضان عبدالله بقي ثابتا على العهد الذي قطعه مع الله

رمضان عبدالله بقي ثابتا على العهد الذي قطعه مع الله
وفي بيان له أعرب آية الله صادق آملي لاريجاني عن التعازي بوفاة رمضان عبدالله الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين.

وجاء في البيان، أن الدكتور رمضان عبداللله بقي ثابتا على العهد الذي قطعه مع الله، حتى آخر لحظة من عمره، ولم يتوان مطلقا عن المضي قدما في طريق المقاومة والدفاع عن الشعب الفلسطيني المضطهد في مواجهة الكيان القاتل للأطفال والمحتل الصهيوني.

وقدم آية الله آملي لاريجاني التعازي بوفاة هذا المجاهد الصامد إلى الشعب الفلسطيني ورفاقه في السلاح وأنصاره وأسرته المحترمة وجميع الأحرار والمقاومين في مواجهة ظلم وجور جبهة الاستكبار، متمنيا لروح هذا الرجل العظيم المغفرة الربانية.
رقم : 867459
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