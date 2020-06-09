طائرة محملة بمساعدات انسانية ايرانية لمكافحة كورونا تصل الى فنزويلا

قالت الحكومة الفنزويلية إن رحلة جوية محملة بمساعدات إنسانية لمكافحة فيروس كورونا وصلت من إيران.



وفي وقت سابق من يوم امس شكر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إيران وروسيا والصين وكوبا، وقال إنهم أصدقاء حقيقيون لفنزويلا.



وشدد مادورو على أن مساعدات هذه البلدان بما في ذلك المساعدات الإنسانيّة، أظهرت أنهم أصدقاء حقيقيّون لفنزويلا.



ولفت إلى أن "الولايات المتحدة عرضت 20 مليون دولار كمساعدة لفنزويلا، ولكن لم يتم تقديم دولار واحد حتى الآن".



كما وشكر مادورو طهران على إرسال ناقلات وقود إلى بلاده، مشيراً إلى أن من المُقرّر أن يزور إيران قريباً، وأنه سيشارك في اجتماع للَّجنة المشتركة مع مسؤولين من البلدين للتوصل إلى اتفاقيات في مجالات الطاقة والزراعة والصحة والعلوم والتكنولوجيا والشؤون المالية.



وكانت ايران قد ارسلت اسطولا يضم 5 ناقلات وقود إلى فنزويلا ودخلت برفقة سفن قتال فنزويلية المياه الاقليمية لهذا البلد وافرغت حمولتها في عدد من موانئها.