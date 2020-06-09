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الثلاثاء 9 حزيران 2020 ساعة 09:16

حماس تستهجن حكمًا أردنيًّا بسجن أسير فلسطيني في سجون الاحتلال

حماس تستهجن حكمًا أردنيًّا بسجن أسير فلسطيني في سجون الاحتلال
وقال الناطق باسم حماس، فوزي برهوم، في تصريح صحفي: فلسطين هي القضية المركزية للأمة، بمستوياتها كافة، الرسمية والشعبية، واجبهم جميعا إسناد شعبنا الفلسطيني وتعزيز صموده، ودعم مقاومته ومناهضة كل مشاريعه ومخططاته، وليس تجريم ومحاكمة من يقوم بهذا الواجب النابع من أصالة هذه الأمة، فضلا عن كون أحد من حوكموا أسيرًا في سجون العدو.

وأضاف "نؤكد مجددا أن عدونا المشترك، أردنيين وفلسطينيين وكل دول المنطقة، هو هذا الاحتلال الإسرائلي الاستيطاني الإحلالي ومشاريعه التي تستهدف النيل من الأمة ومقدراتها وشعوبها وأنظمتها" حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.

وتابع "مطلوب منا جميعا مواجهة المؤامرات والمشاريع التصفوية التي يحاول هذا العدو فرضها علينا وعلى دول المنطقة".

واستهجن أن تتم هذه المحاكمة وهذا القرار في الوقت الذي يسعى الاحتلال لتنفيذ مخططاته بضم الضفة وغور الأردن وتهويد الأقصى.

وأصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، امس الاثنين حكمها في قضية الأسير لدى الاحتلال "الإسرائيلي"، ثائر اللوزي، وثلاثة من أبناء عمومته صباح الاثنين.

وقالت المحامية ليلى عطا "محامية المتهمين في القضية": إن المحكمة حكمت بالسجن خمس سنوات على محمود اللوزي وأبناء عمومته الثلاثة، إلى جانب الأسير في سجون الاحتلال ثائر اللوزي، خمس سنوات باعتباره فارًّا من العدالة، بتهمة "التهديد باستخدام العنف”، وذلك بموجب نص المادة 147 والمادة 148 من قانون العقوبات "جرم التهديد بالقيام بأعمال إرهابية”.

واعتقل الأمن الأردني شقيق ثائر اللوزي وثلاثة من أبناء عمومته وهم: (محمود خلف اللوزي ومحمود رياض اللوزي، ومحمود إبراهيم اللوزي، ومحمود أحمد اللوزي، بتاريخ 9/12/2018 وخضعوا للتحقيق، ثم أحيلت القضية لمحكمة أمن الدولة في شباط، فبراير العام الماضي.

والأسير الأردني لدى الاحتلال ثائر جمال محمود اللوزي، متزوج ولديه طفلان ويبلغ من العمر 30 عاما.
رقم : 867480
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