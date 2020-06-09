حماس تستهجن حكمًا أردنيًّا بسجن أسير فلسطيني في سجون الاحتلال

وقال الناطق باسم حماس، فوزي برهوم، في تصريح صحفي: فلسطين هي القضية المركزية للأمة، بمستوياتها كافة، الرسمية والشعبية، واجبهم جميعا إسناد شعبنا الفلسطيني وتعزيز صموده، ودعم مقاومته ومناهضة كل مشاريعه ومخططاته، وليس تجريم ومحاكمة من يقوم بهذا الواجب النابع من أصالة هذه الأمة، فضلا عن كون أحد من حوكموا أسيرًا في سجون العدو.
وأضاف "نؤكد مجددا أن عدونا المشترك، أردنيين وفلسطينيين وكل دول المنطقة، هو هذا الاحتلال الإسرائلي الاستيطاني الإحلالي ومشاريعه التي تستهدف النيل من الأمة ومقدراتها وشعوبها وأنظمتها" حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.
وتابع "مطلوب منا جميعا مواجهة المؤامرات والمشاريع التصفوية التي يحاول هذا العدو فرضها علينا وعلى دول المنطقة".
واستهجن أن تتم هذه المحاكمة وهذا القرار في الوقت الذي يسعى الاحتلال لتنفيذ مخططاته بضم الضفة وغور الأردن وتهويد الأقصى.
وأصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، امس الاثنين حكمها في قضية الأسير لدى الاحتلال "الإسرائيلي"، ثائر اللوزي، وثلاثة من أبناء عمومته صباح الاثنين.
وقالت المحامية ليلى عطا "محامية المتهمين في القضية": إن المحكمة حكمت بالسجن خمس سنوات على محمود اللوزي وأبناء عمومته الثلاثة، إلى جانب الأسير في سجون الاحتلال ثائر اللوزي، خمس سنوات باعتباره فارًّا من العدالة، بتهمة "التهديد باستخدام العنف”، وذلك بموجب نص المادة 147 والمادة 148 من قانون العقوبات "جرم التهديد بالقيام بأعمال إرهابية”.
واعتقل الأمن الأردني شقيق ثائر اللوزي وثلاثة من أبناء عمومته وهم: (محمود خلف اللوزي ومحمود رياض اللوزي، ومحمود إبراهيم اللوزي، ومحمود أحمد اللوزي، بتاريخ 9/12/2018 وخضعوا للتحقيق، ثم أحيلت القضية لمحكمة أمن الدولة في شباط، فبراير العام الماضي.
والأسير الأردني لدى الاحتلال ثائر جمال محمود اللوزي، متزوج ولديه طفلان ويبلغ من العمر 30 عاما.