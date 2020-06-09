الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 9 حزيران 2020 ساعة 09:18

كوريا الشمالية تعلن قطع جميع خطوط الاتصال مع كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية تعلن قطع جميع خطوط الاتصال مع كوريا الجنوبية
ونقلت الوكالة عن القيادة الكورية الشمالية: "لقد توصلنا إلى استنتاج أنه لم يعد لدينا ما يمكن مناقشته على طاولة المفاوضات مع سلطات كوريا الجنوبية، التي تتسبب بمرور الوقت بخيبة أمل فقط".

وأكدت أن السلطات في بيونغ يانغ "قررت قطع كل قنوات الاتصال" بكوريا الجنوبية.
وأشارت الوكالة إلى أن قرار قطع العلاقات اتخذ نتيجة اجتماع عقد الاثنين، حول مراجعة أداء الأقسام المعنية بشؤون كوريا الجنوبية، تم التأكيد فيه على ضرورة "النظر إلى شؤون كوريا الجنوبية على أنها شؤون مع الأعداء".

وأضاف البيان: "وبعد النظر في خططنا المرحلية للتعامل مع الأعداء لتسوية دقيقة للحسابات مع الخونة والحثالة على جرائمهم، صدر توجيه أولا بقطع جميع خطوط الاتصال بالكامل بين الشمال والجنوب".

ويدخل قرار قطع العلاقات حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الـ12 من يوم الثلاثاء التاسع من يونيو الجاري.

وأضافت بيونغ يانغ: "هذه الإجراءات هي خطوة ضمن المرحلة الأولى من الخطة التي اعتمدت بعد اتخاذ قرار منع جميع فرص الاتصال بممثلي كوريا الجنوبية".
رقم : 867481
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
طائرة محملة بمساعدات انسانية ايرانية لمكافحة كورونا تصل الى فنزويلا
طائرة محملة بمساعدات انسانية ايرانية لمكافحة كورونا تصل الى فنزويلا
إبتزاز الإدارة الأمريكية للأبقار الحلوب في المنطقة ‘‘ثمناً للاستسلام‘‘
إبتزاز الإدارة الأمريكية للأبقار الحلوب في المنطقة ‘‘ثمناً للاستسلام‘‘
9 حزيران 2020
سد النهضة والدور ‘‘الاسرائيلي‘‘ في حوض النيل
سد النهضة والدور ‘‘الاسرائيلي‘‘ في حوض النيل
9 حزيران 2020
لبنان وضرورة الحفاظ على السلم الاهلي
لبنان وضرورة الحفاظ على السلم الاهلي
9 حزيران 2020
قائد الثورة يوجه شكرا لمنتسبي الناقلات الايرانية
قائد الثورة يوجه شكرا لمنتسبي الناقلات الايرانية
8 حزيران 2020
هل سيثمر رهان ترامب على روسيا؟
هل سيثمر رهان ترامب على روسيا؟
8 حزيران 2020
نزع سلاح حزب الله؛ هل يوئد الفتنة؟
نزع سلاح حزب الله؛ هل يوئد الفتنة؟
8 حزيران 2020
اللواء سلامي: المقاومة لن تنسى اهداف رمضان عبدالله
اللواء سلامي: المقاومة لن تنسى اهداف رمضان عبدالله
8 حزيران 2020
مفاوضات السلام بين فلسطين و ‘‘اسرائيل‘‘ والدور الامريكي
مفاوضات السلام بين فلسطين و ‘‘اسرائيل‘‘ والدور الامريكي
8 حزيران 2020
لماذا العراق قلق من إفتتاح سد اليسو؟
لماذا العراق قلق من إفتتاح سد اليسو؟
6 حزيران 2020
إمام التحول والتغيير
إمام التحول والتغيير
6 حزيران 2020
روحاني: 1200 مركز في انحاء البلاد لتشخيص مرض كورونا
روحاني: 1200 مركز في انحاء البلاد لتشخيص مرض كورونا
6 حزيران 2020
مشروعات مشبوهة للسيطرة على ما تبقى من فلسطين
مشروعات مشبوهة للسيطرة على ما تبقى من فلسطين
6 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس