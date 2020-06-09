كوريا الشمالية تعلن قطع جميع خطوط الاتصال مع كوريا الجنوبية

ونقلت الوكالة عن القيادة الكورية الشمالية: "لقد توصلنا إلى استنتاج أنه لم يعد لدينا ما يمكن مناقشته على طاولة المفاوضات مع سلطات كوريا الجنوبية، التي تتسبب بمرور الوقت بخيبة أمل فقط".



وأكدت أن السلطات في بيونغ يانغ "قررت قطع كل قنوات الاتصال" بكوريا الجنوبية.

وأشارت الوكالة إلى أن قرار قطع العلاقات اتخذ نتيجة اجتماع عقد الاثنين، حول مراجعة أداء الأقسام المعنية بشؤون كوريا الجنوبية، تم التأكيد فيه على ضرورة "النظر إلى شؤون كوريا الجنوبية على أنها شؤون مع الأعداء".



وأضاف البيان: "وبعد النظر في خططنا المرحلية للتعامل مع الأعداء لتسوية دقيقة للحسابات مع الخونة والحثالة على جرائمهم، صدر توجيه أولا بقطع جميع خطوط الاتصال بالكامل بين الشمال والجنوب".



ويدخل قرار قطع العلاقات حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الـ12 من يوم الثلاثاء التاسع من يونيو الجاري.



وأضافت بيونغ يانغ: "هذه الإجراءات هي خطوة ضمن المرحلة الأولى من الخطة التي اعتمدت بعد اتخاذ قرار منع جميع فرص الاتصال بممثلي كوريا الجنوبية".