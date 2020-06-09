وزير العدل الأمريكي يكذب ترامب في قضية إختبائه!

وقال وليام بار خلال مقابلة مع محطة "فوكس نيوز" الأمريكية إن "الاحتجاجات التي اندلعت في واشنطن كانت عنيفة جدا لدرجة أن الخدمة السرية أوصت ترامب بالانتقال إلى مخبأ تحت الأرض"، مما يقوض ادعاءات ترامب بأنه ذهب إلى هناك لـ"تفقده"، وفقا لموقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي.



وجاءت تصريحات بار في سياق الدفاع عن قرار سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية بتفريق المتظاهرين السلميين بالقوة في ساحة لافييت خارج البيت الأبيض الأسبوع الماضي.

وأوضح بار: "كان التصرف الذي قمنا به (تفريق المتظاهرين بالقوة) هو رد فعل لثلاثة أيام من الاحتجاجات شديدة العنف في الجهة المقابلة للبيت الأبيض والإصابات العديدة للضباط والإحراق المتعمد للممتلكات".



وتابع:" كان الوضع سيئ بشدة للدرجة جعلت الخدمة السرية توصي ترامب بالنزول للمخبأ". ومضى قائلا: "لم تشهد الدولة هذا الأمر من قبل، لذلك أتخذ القرار (التفريق بالقوة) وتم تنفيذه".



وتؤكد تصريحات وزير العدل الأمريكي تقارير إعلامية عديدة أفادت بأن ترامب هرع في 29 مايو الماضى، إلى مخبأ تحت الأرض يسمى مركز عمليات الطوارئ الرئاسي، في الوقت الذي كانت فيه التظاهرات حول البيت الأبيض تزداد حدتها.



وكان ترامب قد اعترض على هذه التقارير خلال مقابلة عبر محطة "فوكس نيوز" الأمريكية ، زاعما أنه زار هذا المخبأ صباحا لتفقده. وقال ترامب: "لقد ذهبت إلى هناك (المخبأ) خلال الصباح، وظللت هناك لمدة صغيرة وقصيرة للتفتيش". وتابع: "هذه المشاكل (في إشارة إلى تفريق المتظاهرين) كانت خلال المساء وليس خلال الصباح".



وأنكر ترامب تماما أن ذهابه للمخبأ كان بناءا على توصية من جهاز الخدمة السرية للحفاظ على سلامته، لكنه قال إن "عناصر الخدمة السرية قالوا لي إنه الوقت المناسب للنزول للمخبأ وإلقاء نظره عليه لأنه من الممكن أن أحتاج الذهاب إليه في وقت ما".