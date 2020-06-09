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الثلاثاء 9 حزيران 2020 ساعة 14:05

صحة أربيل توصي بإعادة الحظر الشامل

صحة أربيل توصي بإعادة الحظر الشامل
من جانبه أعلن محافظ اربيل فرست صوفي اليوم فرض الحجر الصحي على قضاء "جومان" شمالي المحافظة بعد تسجيل اصابات بالفيروس.

وقال صوفي في مؤتمر صحفي عقده، انه "اذا لم نسارع بإتخاذ الاجراءات السريعة والعاجلة فسندخل مرحلة خطيرة وحرجة"، مردفا بالقول انه "فرضنا اليوم الحجر الصحي على قضاء جومان بعد ظهور 20 حالة اصابة بكورونا فيها.

ولفت الى ان "هناك من كان يقول ان الحظر من اجل غايات سياسية او من اجل منع التظاهرات"، مضيفا ان ما "وصلنا اليه من الاوضاع الحالية جاء نتيجة عدم مسؤولية بعض الاشخاص والاطراف".

ونوه صوفي الى انه "حاليا سنحاول السيطرة على الوضع مرة اخرى ولكن حسب اجراءات جديدة، وسنحمي حقوق المواطنين والكسبة".

واشار المحافظ الى "اغلاق نحو 700 محلا لعدم التزامها بالاجراءات الوقائية"، مشددا على ان "كل مكان لم يلتزم بالاجراءات الوقائية سوف نتخذ معه الاجراءات القانونية".

وتحدث صوفي عن بعض الاحصائيات الخاصة بكورونا قائلا ان "اكثر من 43 الف فحص تم اجراؤه في اربيل منها نحو 13 الف فحص اجري في نقاط التفتيش".
رقم : 867537
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