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الثلاثاء 9 حزيران 2020 ساعة 14:21
في اتصال هاتفي مع نظيره القرغيزي..

روحاني: مستعدون لتقديم الخدمات الفنية والهندسية لقرغيزيا

روحاني: مستعدون لتقديم الخدمات الفنية والهندسية لقرغيزيا
وقال روحاني، في اتصال هاتفي مع نظيره القرغيزي سورونباي جينبيکوف اليوم الثلاثاء، إن الشركات الايرانية على استعداد كامل لتقديم مختلف الخدمات الفنية والهندسية لقرغيزيا ومساعدتها على مختلف الصعد مثل بناء محطات الطاقة وخطوط نقل الكهرباء وبناء السدود ومد الطرق ومشاريع تطوير الكهرباء.

واشار روحاني الى النجاحات التي حققتها ايران في مجال مكافحة كورونا وتصنيع المعدات اللازمة من قبل الشركات المعرفية الايرانية، مؤكدا على ضرورة تكاتف جميع بلدان العالم في مجال الوقاية من الاصابة بفيروس كورونا من أجل الحفاظ على صحة شعوب العالم ومنها الشعب الايراني.

واضاف: إنه رغم القيود والضغوط التي فرضتها اميركا على ايران الا ان نجاحات طيبة قد تحققت على صعيد مكافحة فيروس كورونا وكذلك استطاعت ايران مساعدة بعض البلدان الصديقة ومنها قرغيزيا في مكافحة هذا المرض.

وأكد على ضرورة تطوير التعاون بين البلدين، مشددا: انه لاينبغي الانتظار حتى القضاء الكامل على كورونا بهدف تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين وبالامكان تعزيز العلاقات والتبادل التجاري على مختلف الصعد في ظل الالتزام بالبروتوكولات الصحية.

واشار الى تنفيذ مشروع المجمع الرياضي في مدينة أوش القرغيزية بمشاركة المهندسين الايرانيين، مؤكدا استعداد ايران للتعاون مع قرغيزيا على مختلف الصعد.

من جهته اشاد الرئيس القرغيزي جينبيكوف بدعم ايران لبلاده في المجالات الصحية والعلاجية لمكافحة فيروس كورونا، لافتا الى النجاحات الطيبة التي حققتها طهران في مجال انتاج المعدات الطبية.

وأعرب عن ابتهاجه لسد حاجات بلاده في هذا المجال بدعم ايران، مؤكدا على تمتين الاواصر مع طهران على جميع الصعد، وأن بلاده ستبقى صديقا وشقيقا لايران.

وأكد في ذات الوقت على بذل المساعي لتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية ورفع حجم الاستثمارات والتعاون بين البلدين على مختلف الصعد.
رقم : 867540
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