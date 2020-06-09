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الثلاثاء 9 حزيران 2020 ساعة 14:45

8 طائرات صهيونية خرقت الاجواء اللبنانية

8 طائرات صهيونية خرقت الاجواء اللبنانية
و صدر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء البيان الآتي:

خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 8/6/2020 الساعة 10.30 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب والشوف، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 18.10 من فوق بلدة الناقورة.

وعند الساعة 13.20 خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 20.40 من فوق البلدة المذكورة.

وعند الساعة 17.55 خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 22.15 من فوق البلدة المذكورة.

وعند الساعة 18.30 خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء بتاريخ 9/6/2020 عند الساعة 00.15 من فوق بلدة الناقورة.

وعند الساعة 21.35 خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 23.30 من فوق بلدة كفركلا.
رقم : 867549
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