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الثلاثاء 9 حزيران 2020 ساعة 14:49

الصين لن تشارك في محادثات ثلاثية بشأن الأسلحة النووية

الصين لن تشارك في محادثات ثلاثية بشأن الأسلحة النووية
وقالت هوا تشونينغ في مؤتمر صحفي ردا على سؤال عما إذا كانت الصين تلقت دعوة "فيما يتعلق بهذه القضية، فقد أعربنا مرارا عن موقفنا. الصين لا تعتزم المشاركة في ما يسمى بالمحادثات الثلاثية مع الولايات المتحدة وروسيا بشأن نزع السلاح النووي".
من جانلبه قال نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، أن موسكو تحترم وجهة نظر بكين بهذا الجانب.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية، أمس الاثنين، "نحث الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها بضمير حي والالتزام الصارم بالالتزامات بحظر التجارب النووية، والدفاع الفعال عن أهداف وغايات المعاهدة. ونأمل أن تصغي الولايات المتحدة إلى المجتمع الدولي وتسهم في الحفاظ على النظام الدولي لعدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي ".

ودعت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، الولايات المتحدة إلى عدم المضي قدمًا أكثر في مسار تقويض الاستقرار الاستراتيجي العالمي.

وسيجري ممثلو الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا محادثات بشأن الأسلحة النووية في فيينا في الـ22 من حزيران/ يونيو.

وفي وقت سابق، قالت الولايات المتحدة أنها تفكر في تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ( ستارت- 3 ) مع روسيا، التي تنتهي في عام 2021، لكنها اقترحت توسيعها لتشمل مجموعة واسعة من الأسلحة الجديدة غير المدرجة في الأسلحة الهجومية الاستراتيجية الحالية، واقترحت أيضًا أن تشمل المعاهدة جمهورية الصين الشعبية، لكن الصين قالت إنها غير مهتمة بمعاهدة الحد من التسلح.
رقم : 867551
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