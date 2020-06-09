الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 9 حزيران 2020 ساعة 14:53

لماذا فشل ترامب في مواجهة الازمات التي تعصف باميركا؟

لماذا فشل ترامب في مواجهة الازمات التي تعصف باميركا؟
اساتذة في العلاقات الدولية قالوا ان الازمة التي تشهدها الولايات المتحدة تأتي نتيجة سوء ادارة ترامب للبيت الابيض. ان عدم تنفيذ ترامب متطلبات واهداف الدولة العميقة في الولايات المتحدة لاحتواء اوراسيا واخضاع ايران وتعزيز الاهداف الجيوسياسية في منطقة غرب اسيا ادت الى بروز الازمة الرئيسية في الولايات المتحدة وخلقت لترامب الكثير من الاعداء. مؤكدين ان الولايات المتحدة تسعى لاحتواء اوراسيا لان التفوق الاقتصادي في تلك المنطقة يهدد مستقبل الانتاج العسكري الاميركي والتجارة في هذا القطاع.

صحفيون وباحثون سياسيون بدورهم اكدوا ان بتولي ترامب الحكم برزت العنصرية في الولايات المتحدة. وان هذا الرئيس حرر الفكر العنصري في الولايات المتحدة وبات المتطرفون الاميركيون أكثر جرأة من السابق في سلوكهم العنصري. مؤكدين ان ترامب حرر الفكر العنصري في اوروبا ايضا وان هناك من يدعم هذا الرئيس في القارة الاوروبية ويريد ان ينفذ سياساته العنصرية في اوروبا. كما أكدوا ان حجم العنصرية في اوروبا لم يصل الى الولايات المتحدة مشيرين الى مقتل المواطن الاميركي من اصول افريقية جورج فلويد وتداعيات اغتياله في الولايات المتحدة.

اساتذة في معهد الشرق الأوسط من جهتهم اكدوا ان ترامب يفتقد الى الكفاءة ومنشغل بذاته والهم الانتخابي. وأضافوا ان الولايات المتحدة متورطة مع ترامب واصفين هذا الرئيس بالصبياني في سلوكه. مشيرين الى ان النظام السياسي في الولايات المتحدة يمنح الرئيس صلاحيات واسعة لكن لا يستطيع الاقدام بارسال قوات مسلحة الى مختلف الولايات. مؤكدين ان ترامب هدد بارسال قوات الى الولايات المحتدة ولكن فشل. إلا انه استطاع ان يرسل قوات الى العاصمة واشنطن لانها ليست ولاية ومن حق الرئيس ان يتصرف بها.
رقم : 867553
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: مستعدون لتقديم الخدمات الفنية والهندسية لقرغيزيا
روحاني: مستعدون لتقديم الخدمات الفنية والهندسية لقرغيزيا
طائرة محملة بمساعدات انسانية ايرانية لمكافحة كورونا تصل الى فنزويلا
طائرة محملة بمساعدات انسانية ايرانية لمكافحة كورونا تصل الى فنزويلا
9 حزيران 2020
إبتزاز الإدارة الأمريكية للأبقار الحلوب في المنطقة ‘‘ثمناً للاستسلام‘‘
إبتزاز الإدارة الأمريكية للأبقار الحلوب في المنطقة ‘‘ثمناً للاستسلام‘‘
9 حزيران 2020
سد النهضة والدور ‘‘الاسرائيلي‘‘ في حوض النيل
سد النهضة والدور ‘‘الاسرائيلي‘‘ في حوض النيل
9 حزيران 2020
لبنان وضرورة الحفاظ على السلم الاهلي
لبنان وضرورة الحفاظ على السلم الاهلي
9 حزيران 2020
قائد الثورة يوجه شكرا لمنتسبي الناقلات الايرانية
قائد الثورة يوجه شكرا لمنتسبي الناقلات الايرانية
8 حزيران 2020
هل سيثمر رهان ترامب على روسيا؟
هل سيثمر رهان ترامب على روسيا؟
8 حزيران 2020
نزع سلاح حزب الله؛ هل يوئد الفتنة؟
نزع سلاح حزب الله؛ هل يوئد الفتنة؟
8 حزيران 2020
اللواء سلامي: المقاومة لن تنسى اهداف رمضان عبدالله
اللواء سلامي: المقاومة لن تنسى اهداف رمضان عبدالله
8 حزيران 2020
مفاوضات السلام بين فلسطين و ‘‘اسرائيل‘‘ والدور الامريكي
مفاوضات السلام بين فلسطين و ‘‘اسرائيل‘‘ والدور الامريكي
8 حزيران 2020
لماذا العراق قلق من إفتتاح سد اليسو؟
لماذا العراق قلق من إفتتاح سد اليسو؟
6 حزيران 2020
إمام التحول والتغيير
إمام التحول والتغيير
6 حزيران 2020
روحاني: 1200 مركز في انحاء البلاد لتشخيص مرض كورونا
روحاني: 1200 مركز في انحاء البلاد لتشخيص مرض كورونا
6 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس