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الثلاثاء 9 حزيران 2020 ساعة 16:38

النظام البحريني يفرج عن الحقوقي البارز نبيل رجب

النظام البحريني يفرج عن الحقوقي البارز نبيل رجب
أعلن المحامي محمد الجشي عن الإفراج اليوم عن الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب.

يذكر انه في 21 فبراير 2018 تم الحكم على رجب بالسجن لخمس سنوات لكتابة بعض التغريدات المعارضة على لنظام آل خليفة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ويعد رجب من أبرز النشطاء الحقوقيين العرب فهو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المحظور وعضو المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنطمة هيومن رايتس ووتش كما يشغل منصب نائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، لكن كل هذا لم يمنع النظام البحريني من حبسه لمجرد توجيه انتقادا بسيطا للنظام.

واصدرت عائلة رجب بيانا بشأن الافراج عنه اليوم جاء فيه:
النظام البحريني يفرج عن الحقوقي البارز نبيل رجب
رقم : 867562
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