انخفاض ملحوظ باعداد المصابيين بكورونا في العراق

وقالت الوزارة في بيان إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (٧٨٧) إصابة في العراق موزعة بواقع، بغداد/ الرصافة: ١١٨، بغداد/ الكرخ: ٦٧، مدينة الطب: ٧٣، النجف: ٨٧، البصرة: ٦٢، السليمانية: ٩٣، اربيل: ٤٤، دهوك: ١، كربلاء: ٢٥، واسط: ١٣، كركوك: ٧، ديالى: ٢٦، بابل: ٥٢، ، الديوانية: ٣٤، ذي قار: ٣٢، المثنى: ٣، صلاح الدين: ١٥، الأنبار: ١٢".



وأضافت أن "حالات الشفاء بلغت: ٢٥٩ حالة ، بواقع، بغداد/ الرصافة: ٦٣، بغداد/ الكرخ: ٤٩، مدينة الطب: ٢٨، النجف: ٤، البصرة: ١١، السليمانية: ٤٩، اربيل: ١٠، دهوك: ٥، كربلاء: ٧، كركوك: ٣، الديوانية: ٤، ذي قار: ١٧، نينوى: ٤، ميسان: ٥".



ولفتت الوزارة الى أن "الوفيات بلغت: ٢٢ حالة، بواقع بغداد/ الرصافة: ٥، بغداد/ الكرخ: ٩، مدينة الطب: ١، السليمانية: ٢، كربلاء: ٢، ديالى: ١، ميسان: ١، بابل: ١"، مؤكدة أن "مجموع الإصابات بلغت: ١٤٢٦٨، ومجموع حالات الشفاء: ٥٨٣١، والراقدين الكلي: ٨٠٤٥، والراقدين في العناية المركزة: ٧٠، ومجموع الوفيات: ٣٩٢".