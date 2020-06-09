البرلمان المغربي يسائل رئيس الحكومة غدا حول الحجر الصحي

وكان العثماني، نشر على صفحته الخاصة بموقع تويتر، تغريدة أكد فيها حلوله يوم غد الأربعاء، بمجلس النواب في إطار جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، والتي ستكون حول موضوع "تطور الحجر الصحي ما بعد 10 يونيو وتأثيرات الجائحة".



وبحسب مصادر، فإن المغرب يتجه نحو الابقاء على حالة الطوارئ، والتخفيف من الحجر الصحي، بتمديد ساعات التجوال الى التاسعة ليلا، مع منع التجمعات وتأجيل فتح المساجد والتنقل بين المدن لاسبوعين.



كما تستعد الحكومة لفتح الرحلات الجوية الداخلية تشجيعا للسياحة الداخلية، بينما لن يتم فتح الرحلات الجوية الى الخارج حتي نهاية يوليو المقبل.