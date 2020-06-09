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الثلاثاء 9 حزيران 2020 ساعة 20:15

السلطات التركية تعتقل 414 من أفراد الجيش

السلطات التركية تعتقل 414 من أفراد الجيش
وتلاحق السلطات من يُشتبه بأنهم أتباع غولن المقيم في الولايات المتحدة ملاحقة حثيثة منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016، والتي راح ضحيتها 250 شخصًا.

ويعيش غولن، وهو حليف سابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في منفى اختياري بمدينة بنسلفانيا الأميركية منذ 1999.

وقالت مصادر رسمية اليوم الثلاثاء، إن الشرطة نسقت لعمليتها من مدينة إزمير بغرب البلاد، واستهدفت أناسًا في 22 إقليما، مضيفة أن الشرطة اعتقلت بالفعل 160 من المشتبه بهم.

وذكرت المصادر أنه يُعتقد أن المشتبه بهم تواصلوا مع أتباع غولن الآخرين عن طريق الهواتف العمومية وحصلوا على امتيازات للالتحاق بالكليات العسكرية، ويُعتقد أن معظمهم ما زال في الخدمة.

وقالت مصادر أمنية إن الشرطة اعتقلت 16 من أفراد الجيش في عملية منفصلة بمدينة ديار بكر في جنوب شرق تركيا مطلع الأسبوع، مضيفة أن محكمة محلية أمرت بحبس 6 منهم اليوم الثلاثاء انتظارًا للمحاكمة وأخلت سبيل الـ10 الآخرين.

من جهتها، قالت شرطة اسطنبول إن الادعاء أمر باعتقال 44 من أفراد الجيش، بينهم ضابط برتبة رائد وثلاثة برتبة عميد، بالإضافة إلى أطباء ومدرسين، مضيفة أن 33 شخصًا اعتقلوا بالفعل في العملية التي امتدت فى ثمانية أقاليم.

وذكرت المصادر أن الشرطة اعتقلت كذلك 25 من 32 مشتبهًا بهم من القوات الجوية في إطار عملية أخرى، مضيفة أن أوامر اعتقال صدرت لثمانية أشخاص من قوات الأمن منهم عقيد.

وتحتجز السلطات نحو 80 ألف شخص منذ محاولة الانقلاب، انتظارًا لمحاكمتهم وصدرت قرارات إقالة أو إيقاف عن العمل بحق 150 ألفًا من موظفي الدولة وأفراد الجيش وغيرهم.
رقم : 867579
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