الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 9 حزيران 2020 ساعة 21:23

بيان هام لشركة النفط اليمنية عن احتجاز العدوان 15 سفينة

بيان هام لشركة النفط اليمنية عن احتجاز العدوان 15 سفينة
وأوضحت شركة النفط في بيان أن فترات احتجاز السفن الـ 15 تصل في أقصاها إلى ما يزيد على 78 يوماً رُغم استكمالها لإجراءات التفتيش في جيبوتي وحصولها على التصاريح.

وأضافت أنه لم يتم السماح بدخول أي شُحنة نفطية إلى الميناء منذ وصول السفينة "ديستيا بوتشي" إلى غاطس ميناء الحديدة بتاريخ 23 مايو 2020م.

ولفتت إلى أن خلو غاطس وأرصفة ميناء الحديدة من سُفن المشتقات النفطية منذ أكثر من 11 يومًا يعتبر مؤشرا خطيرا يبين درجة التصعيد العدواني الراهن.

وأكدت شركة النفط أن القرصنة التعسفية ستترك أثرًا كارثيًا على إجراءات مكافحة كورونا كون المشتقات النفطية ضرورية لتغطية كامل احتياجات قطاعات الصحة والنظافة والمياه.

وحملت قوى العدوان مسؤولية التداعيات الناجمة عن الحصار الجائر والقرصنة البحرية المستمرة وكافة النتائج المترتبة على سياسة العقاب الجماعي.

كما حملت الأمم المتحدة مسؤولية الارتهان المتواصل لمزاجية قوى العدوان وتخليها عن التزاماتها خصوصا في ظل وجوب مساندة الإجراءات الحكومية لمكافحة وباء كورونا.

وأشارت إلى أن قوى العدوان تحاول تكوين بؤر وبائية عبر صناعة أزمات تموينية تدفع المواطنين إلى التخلي عن الإجراءات والازدحام أمام المحطات البترولية.

وأضافت الشركة "سنضطر الى البدء بتطبيق نظام الترقيم في المحطات البترولية حرصا على تلبية احتياجات السوق المحلية والحفاظ على مستويات الاستقرار التمويني".

وأردفت "البدء بتطبيق نظام الترقيم اعتبارا من صباح يوم الأربعاء 10 يونيو مع تغطية احتياجات أهم القطاعات الخدمية المرتبطة بمعيشة المواطنين".

ودعت المواطنين إلى ضرورة الالتزام الكامل بكافة الاحتياطات الوقائية من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه لن يُسمح بتواجد أكثر من شخص واحد في كل وسيلة نقل، كما دعت لعدم الهلع، والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات على الرقم (836552).
رقم : 867591
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: مستعدون لتقديم الخدمات الفنية والهندسية لقرغيزيا
روحاني: مستعدون لتقديم الخدمات الفنية والهندسية لقرغيزيا
طائرة محملة بمساعدات انسانية ايرانية لمكافحة كورونا تصل الى فنزويلا
طائرة محملة بمساعدات انسانية ايرانية لمكافحة كورونا تصل الى فنزويلا
9 حزيران 2020
إبتزاز الإدارة الأمريكية للأبقار الحلوب في المنطقة ‘‘ثمناً للاستسلام‘‘
إبتزاز الإدارة الأمريكية للأبقار الحلوب في المنطقة ‘‘ثمناً للاستسلام‘‘
9 حزيران 2020
سد النهضة والدور ‘‘الاسرائيلي‘‘ في حوض النيل
سد النهضة والدور ‘‘الاسرائيلي‘‘ في حوض النيل
9 حزيران 2020
لبنان وضرورة الحفاظ على السلم الاهلي
لبنان وضرورة الحفاظ على السلم الاهلي
9 حزيران 2020
قائد الثورة يوجه شكرا لمنتسبي الناقلات الايرانية
قائد الثورة يوجه شكرا لمنتسبي الناقلات الايرانية
8 حزيران 2020
هل سيثمر رهان ترامب على روسيا؟
هل سيثمر رهان ترامب على روسيا؟
8 حزيران 2020
نزع سلاح حزب الله؛ هل يوئد الفتنة؟
نزع سلاح حزب الله؛ هل يوئد الفتنة؟
8 حزيران 2020
اللواء سلامي: المقاومة لن تنسى اهداف رمضان عبدالله
اللواء سلامي: المقاومة لن تنسى اهداف رمضان عبدالله
8 حزيران 2020
مفاوضات السلام بين فلسطين و ‘‘اسرائيل‘‘ والدور الامريكي
مفاوضات السلام بين فلسطين و ‘‘اسرائيل‘‘ والدور الامريكي
8 حزيران 2020
لماذا العراق قلق من إفتتاح سد اليسو؟
لماذا العراق قلق من إفتتاح سد اليسو؟
6 حزيران 2020
إمام التحول والتغيير
إمام التحول والتغيير
6 حزيران 2020
روحاني: 1200 مركز في انحاء البلاد لتشخيص مرض كورونا
روحاني: 1200 مركز في انحاء البلاد لتشخيص مرض كورونا
6 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس