الخزعلي يقرر اغلاق مقرات عصائب اهل الحق في الوسط والجنوب

بغداد (اسلام تايمز) - قرر الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق قيس الخزعلي، الثلاثاء، إغلاق مقرات الحركة في مناطق الوسط والجنوب، فيما أكد أن ذلك جاء نظراً لتطورات الوضع الأوضاع الصحية والسياسية ووجود معلومات عن أجندات ومشاريع أجنبية تستهدف إعادة تأجيج مشروع الفتنة.