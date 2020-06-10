وثيقة عراقية.. الامام الخميني يعلن الجهاد في فلسطين

وقد ورد في الصحيفة التي نشرت خبر فتوى الجهاد التي اطلقها الامام الخميني (ره) وعدد من مراجع الدين المسلمين ان اصحاب السماحة يدعون المسلمين لاسترجاع الوطن السليب والمقدسات الاسلامية في فلسطين المحتلة.