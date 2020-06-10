الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا

وحث بوريل ووزراء الخارجية الألماني والفرنسي والإيطالي في بيان مشترك جميع الأطراف الليبية على وقف جميع العمليات القتالية فورا وإطلاق مفاوضات سلام بناءة.



كما يدعو البيان الأطراف الليبية للموافقة على وقف إطلاق النار بسرعة وسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمعدات العسكرية.



يذكر أن مصر أطلقت مؤخرا مبادرة لوقف إطلاق النار في ليبيا في أعقاب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة، لكن حكومة الوفاق الوطني في طرابلس رفضت المبادرة، داعية للعودة إلى تنفيذ اتفاق الصخيرات بشأن التسوية.



ورحبت روسيا والاتحاد الأوروبي وزعماء بعض الدول الأوروبية على حدة بالمبادرة المصرية.