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الأربعاء 10 حزيران 2020 ساعة 08:55

السعودية المعتقلة لجين الهذلول تتصل بأهلها بعد انقطاع دام 4 أسابيع

السعودية المعتقلة لجين الهذلول تتصل بأهلها بعد انقطاع دام 4 أسابيع
وقالت "علياء" شقيقة "لجين"، الثلاثاء، في تغريدة لها عبر "تويتر": "الحمدلله الحمدلله الحمدلله لجين.. وأخيراً تواصلت لجين مع أهلي اليوم بعد انقطاع طويــل".

وأضافت "علياء الهذلول": "شكراً لك من تفاعل معنا وشكراً لكل من كف لسانه عنّا.. والله يسامح كل من جرح بنّا محاولا إثباطنا عن مناصرة أختنا".

السعودية المعتقلة لجين الهذلول تتصل بأهلها بعد انقطاع دام 4 أسابيع
ولم تكشف "علياء"، أية تفاصيل حول سبب عدم تواصل "لجين" مع أهلها، خلال الأسابيع الماضية.

وسبق أن أبدت عائلة "لجين" قلقها بشأن ظروف اعتقالها ووضعها الصحي، مشيرة إلى أن هذا الانقطاع في الاتصالات والزيارات، يشبه الانقطاع التام الذي فرضته السلطات السعودية للتعتيم على ما يجري بحقها خلال فترات تعذيبها السابقة وعزلها الانفرادي.

ويقبع العديد من منتقدي ولي العهد السعودي"محمد بن سلمان" في السجن، ويخضع بعضهم لمحاكمات ومن بينهم "لجين"، التي اعتقلت مع ناشطين آخرين مايو/أيار 2018، قبل أسابيع من السماح للمرأة بقيادة السيارة، في يونيو/حزيران 2018.

وتواجه "لجين"، اتهامات تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات، وغرامة قدرها 3 ملايين ريال سعودي (800 ألف دولار)، إذا أدينت بالإضرار بأمن السعودية من خلال إبلاغ منظمات حقوقية دولية بمعلومات عن المملكة.

وفي أغسطس/آب الماضي، قالت عائلة الناشطة السعودية المعتقلة إنّ السلطات عرضت الإفراج عنها مقابل نفيها في تسجيل فيديو تعرضها للتعذيب والإساءة الجنسية في السجن.
رقم : 867659
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