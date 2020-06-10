ايران تدشن 250 مشروعا للماء والكهرباء

وقال اردكانيان في تصريح له الثلاثاء، انه سيتم حتى نهاية العام (الايراني) الجاري (ينتهي في 20 اذار/مارس 2021) تدشين 250 مشروعا في مجال الماء والكهرباء؛ 128 مشروعا منها في قطاع المياه ومياه الصرف الصحي و 122 مشروعا في قطاع الكهرباء والطاقة، باستثمارات تبلغ 500 تريليون ريال (الدولار يعادل 42000 ريال رسميا) في محافظات البلاد الـ 31.



واوضح بان من ضمن المشاريع التي سيتم تدشينها خلال العام الجاري؛ 9 سدود في 8 محافظات وبالتزامن معها 54 الف هكتار من شبكات الري و 12 مصفاة للمياه و 18 مصفاة لمياه الصرف الصحي والفي كيلومتر من خطوط نقل المياه.



وصرح بان من المشاريع المؤمل تدشينها؛ 18 وحدة محطة حرارية بطاقة اجمالية تبلغ 3044 ميغاواط في 13 محافظة ومحطات للطاقة المتجددة بطاقة اجمالية قدرها 322 ميغاواط باستثمارات من القطاع الخاص في 21 محافظة.



ولفت الى انه سيتم خلال العام الجاري انشاء نحو الفي كيلومتر من خطوط نقل الكهرباء ومحطات توزيع الكهرباء في جميع محافظات البلاد الـ 31 وتدشين محطات كهرباء صغيرة في 10 محافظات بطاقة اجمالية تبلغ 259 ميغاواط.