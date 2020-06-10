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الأربعاء 10 حزيران 2020 ساعة 09:07

قرار لبناني بالتحاق جميع العاملين في القطاع العام بمراكز عملهم

قرار لبناني بالتحاق جميع العاملين في القطاع العام بمراكز عملهم
وهذا نص القرار:

ان رئيس مجلس الوزراء، بناء على المرسوم رقم 6156 تاريخ 21/1/2020 (تسمية السيد حسان دياب رئيسا لمجلس الوزراء)، بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 (اعلان التعبئةالعامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا)، بناء على المراسيم رقم 6209 تاريخ 26/3/2020 ورقم 6251 تاريخ 9/4/2020 ورقم 6296 تاريخ 24/4/2020 ورقم 6329 تاريخ 5/5/2020 ورقم 6443 تاريخ 4/6/2020 المتعلقة بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا،

وحرصا على استمرارية سير المرافق العامة وتأمين الخدمة العامة ومصالح المواطنين من جهة وحفاظا على صحة العاملين في القطاع العام وسلامتهم من جهة اخرى،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

– المادة الاولى: يطلب من الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات اتخاذ الاجراءات التي من شأنها تأمين إلتحاق جميع العاملين لديها في مراكز عملهم، واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة العاملين لدى كل منها.

– المادة الثانية: يكلف التفتيش المركزي متابعة تنفيذ هذا القرار.

– المادة الثالثة: يحصر اصدار القرارات والتعاميم والمذكرات التي تطال عموم العاملين في القطاع العام، ومنها موضوع هذا القرار، برئاسة مجلس الوزراء عملا بالقواعد العامة التي ترعى الصلاحية.

– المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار فور صدوره”.
رقم : 867668
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