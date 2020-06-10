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الأربعاء 10 حزيران 2020 ساعة 09:11

الأمن السوري يضبط ملايين الدولارات من احد الهوامير

الأمن السوري يضبط ملايين الدولارات من احد الهوامير
ونقلت مصادر صحفية عن مصادر ذكرت ان قوى الأمن السورية وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت من القاء القبض على أحد تجار العملة الصعبة والمتلاعبين بسعر الصرف، وبحوزته ملايين الدولارات كان يحاول تهريبها الى خاج القطر عن طريق تركيا.

وتظهر الصورة, رزم من الدولارات تقدر بأكثر من 50 مليون دولار أمريكي, وتظهر في الصورة أيضاً قصاصة ورقية بتاريخ يوم امس الثلاثاء 9-6-2020 كما.

وقد ترافقت هذه العملية النوعية للأمن السوري, مع صعود كبير لليرة السورية في مقابل الدولار الأمريكي, وقد ترافق هذا التحسن الكبير مع صعود الليرة السورية أمام الذهب.

حيث سجل سعر غرام الذهب، يوم امس الثلاثاء، بقيمة 25 ألف ليرة سورية، بحسب التسعيرة الرسمية، الصادرة عن جمعية الصاغة والمجوهرات بدمشق وأعلنت الجمعية سعر 80 ألف ليرة للغرام من عيار 21 للمبيع، وسعر 79500 ألف ليرة للشراء.

شاهد.. الامن السوري يضبط ملايين الدولارات من احد الهوامير
رقم : 867672
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