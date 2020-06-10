القبض على جاسوس في تدمر

وذكرت السلطات الأمنية السورية أنها ألقت القبضَ على جاسوس يعمل لصالح مخابرات أجنبية في تدمر، وقالت السلطات إنها قبضت على الرجل وهو يصور منشآت حيوية في مدينة تدمر.