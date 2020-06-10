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الأربعاء 10 حزيران 2020 ساعة 11:43

السعودية تقدم الشكر لبريطانيا لبيعها منظومات عسكرية

السعودية تقدم الشكر لبريطانيا لبيعها منظومات عسكرية
جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي جمع "خالد بن سلمان"، مع وزير الدفاع البريطاني "بن والاس"، تضمن بحث التعاون الثنائي بين البلدين في المجال العسكري.

وقال نائب وزير الدفاع السعودي، في تغريدة له عبر "تويتر"، إنه نقل شكر الملك "سلمان بن عبدالعزيز" إلى للحكومة البريطانية على إرسالها لقواتٍ ومنظوماتٍ عسكرية إلى المملكة؛ من أجل تحقيق الشراكة الاستراتيجية وحفظ الأمن الإقليمي، ومواجهة "كل ما يهدد مصالح بلدينا الصديقين" حسب تعبيره.

السعودية تقدم الشكر لبريطانيا لبيعها منظومات عسكرية
وأثنى الأمير "خالد"، على ما وصلت إليه "الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين في جميع المجالات ومنها الجوانب الدفاعية، مؤكداً أهمية تعزيز هذه الشراكة في إطار الرؤية المشتركة في مواجهة أشكال التهديد للأمن والسلم الدوليين كافة، ولحماية الممرات المائية الحيوية وعدم تعريض التجارة الدولية للخطر.

من جهته، أوضح وزير الدفاع البريطاني، أن القوات البريطانية الموجودة في المملكة تؤكد عمق الشراكة بين البلدين الصديقين، وتعزز التعاون لحفظ أمن المنطقة واستقرارها.
ومطلع مايو/أيار الماضي، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة ستقلص حجم قواتها في السعودية، وستسحب 4 بطاريات صواريخ من طراز "باتريوت".

وفي وقت لاحق، قال مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية إن ما سيجري مجرد أعمال روتينية في إدارة قواتها، مؤكدين استمرار التعاون مع السعودية والعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية.
رقم : 867723
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