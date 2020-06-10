شركة معرفية ايرانية تنتج أيدي اصطناعية لمساعدة المعاقين

وتمتاز هذه الايدي بسبع درجات من حرية التحرك وتساعد المعاقين في ممارسة نشاطاتهم اليومية.



وقال المدير التنفيذي للشركة المنتجة سعید بهرامي مقدم : إنه من أجل تحريك الأطراف الاصطناعية ، يستخدم البشر الإشارات البيولوجية للسيطرة عليها طواعية وفي تصميم اليد الإلكترونية ، استخدمنا نفس الإشارات البيولوجية حيث يتم استقبال هذه الإشارات من سطح الجلد ثم تضخيمها ومعالجتها للتواصل مع نظام التحكم اليدوي الإلكتروني.



واضاف: إن اليد الإلكترونية المصممة والمصنوعة في هذا التصميم لها 7 درجات من الحرية ، والتي تشمل الدوران الكامل للمعصم ، ودوران وفتح الإبهام وإغلاقه وفتح وإغلاق الأصابع الأربعة الأخرى بشكل منفصل وهذا المنتج مفيد كثيرا للأشخاص الذين فقدوا أيديهم.



كما سرد بهرامي مقدم بعض ميزات هذا المنتج موضحاٌ: حركة الأصابع بشكل منفصل ، واستخدام RFID ، ومعالجة الصور ، والتواصل مع الكمبيوتر والهاتف المحمول والتعرف الحسي هي ميزاته.



واشار الى ان المنتج اكتسب العديد من براءات الاختراع المحلية والدولية موضحا ان الشركة نجحت في حيازة تكنولوجيا تصميم وتصنيع الأيدي الإلكترونية لأول مرة في البلاد باستخدام قوتها وخبراتها الإبداعية.