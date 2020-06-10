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الأربعاء 10 حزيران 2020 ساعة 11:57

الكاظمي من الموصل: يجب عدم تكرار ما حدث عام 2014

الكاظمي من الموصل: يجب عدم تكرار ما حدث عام 2014
وقال الكاظمي، خلال اجتماعه مع القيادات العسكرية والأمنية في مقر قيادة عمليات نينوى، بحسب بيان لمكتبه منه، إنه “يجب حماية المواطنين وعدم تكرار ما حدث عام 2014″، مبينا أن “الفساد وسوء الإدارة كانا سبباً بحصول الكوارث السابقة”.

وأضاف، أن “تحرير الموصل شارك فيه كلّ أبناء العراق، واختلطت فيه الدماء، وانتصرنا ببطولات قواتنا البطلة”، مؤكدا أنه “نواجه تحديات كبيرة، وقادرون على تجاوزها”.

كما دشن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء جسر الحرية في الموصل الواقع على نهر دجلة بعد إعادة تأهيله كما قام الكاظمي بزيارة المتحف الحضاري بالموصل.

ويعد الحرية ثاني جسر ستراتيجي يعاد تأهيله بالكامل من أصل خمسة جسور دمرتها الحرب ضد تنظيم داعش، فيما أعيد جسرا الرابع والخامس إلى العمل بصيانة ترقيعية مؤقتة، ولا يزال العمل جارياً لإعادة تأهيل الجسر الثالث.

وكان الكاظمي قد وصل صباح اليوم الاربعاء إلى مدينة الموصل في ذكرى اجتياحها من قبل جماعة "داعش" الوهابية عام 2014، واجتمع فور وصوله بقادة الأمن في المحافظة.
رقم : 867726
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