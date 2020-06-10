قوات الوفاق تستهدف موقعا لقوات حفتر في سرت

وقال المتحدث باسم الجيش محمد قنونو، في تصريحات نشرتها صفحة عملية “بركان الغضب” على فيسبوك: “استهدفت قواتنا البطلة جوا قبل قليل مراكز لمليشيات حفتر الإرهابية والمرتزقة داخل مدينة سرت”.



وأضاف: “قواتنا البطلة مستمرة في تنفيذ التعليمات بالضرب بقوة وحزم لكل بؤر المتمردين في سرت وفقا لخطة غرفة العمليات”.



ولفت قنونو إلى أنه “منذ شهور ونحن ننادي مشايخ وأعيان سرت لتحكيم العقل وتجنيب المدينة ويلات الحرب”.



وتابع: “اليوم نرسل النداء الأخير.. فلن نتراجع عن إعادة بسط سيطرة الدولة على سرت”.

واستطرد: “نؤكد على موقفنا الثابت في ضرب بؤر التمرد أينما وجدت وإنهاء المجموعات الخارجة على القانون المستهينة بأرواح الليبيين في كامل أنحاء البلاد”.