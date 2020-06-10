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الأربعاء 10 حزيران 2020 ساعة 12:02

أمير قطر السابق يعزي بوفاة 'رمضان شلح'

أمير قطر السابق يعزي بوفاة
وأعرب الشيخ "حمد بن خليفة" عن "مواساته للشعب الفلسطيني، ولحركة الجهاد، ولأسرة الفقيد الكبير رمضان شلح".

وقال بيان حركة "الجهاد" إن "سمو الأمير الوالد وخلال الاتصال قدم التعازي بوفاة فقيد فلسطين والأمة الدكتور رمضان عبدالله شلح".

وفي الإطار ذاته، تلقى "النخالة" اتصالا للتعزية من وزير الخارجية القطري "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني" في وفاة "شلح"، بحسب البيان ذاته.

وتوفي "شلح"، السبت، عن عمر ناهز 62 عاما، بعد صراع مع المرض، وسبق أن شغل منصبه أمينا عاما للجهاد الإسلامي عام 1995، عقب اغتيال (إسرائيل) الأمين السابق "فتحي الشقاقي".

واستمر "شلح" في منصبه 13 عاما، حتى 28 سبتمبر/أيلول 2018، حيث جرى انتخاب "زياد النخالة" لتولي الأمانة العامة للحركة، بعد أن حال المرض دون استمراره في موقعه.
رقم : 867729
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