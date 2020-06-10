واسط تطالب بفتح منفذ زرباطية تجاريا على مدار الاسبوع

وقال المحافظ محمد جميل للمربد ان المحافظة بحاجة إلى واردات المنفذ من الجمرك والساحة الحدودية لتغطية نفقات المحافظة، لافتا الى ان رواتب اكثر من 1000 موظف حاليا متوقفة على ورادات المنفذ الحدودي.



كما اشار الى وجود اكثر من 5000 سائق شاحنة وعامل يعملون في المنفذ يشكلون ضغطا على المحافظة بعد ان نظموا تظاهرات للمطالبة بإعادة العمل في المنفذ الحدودي.

ولفت الى ان دائرة صحة واسط جهزت طواقم للتعفير والتعقيم ولا توجد أي مشكلة في فتح المنفذ للتبادل التجاري بشكل يومي.



وفي 7 حزيران الجاري أعلن رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي أن منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط مع إيران استأنف عملية التبادل التجاري بين البلدين بعد إستحصال موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا المستجد باجتماعها في 6 حزيران 2020 بواقع يومين أسبوعيا بعد توقف لأكثر من شهرين.