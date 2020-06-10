وفد حكومي جزائري يزور موريتانيا بسبب كورونا

يتولى رئاسة الوفد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، فيما يضم في عضويته وزراء المالية والتجارة والصحة والإسكان وإصلاح المستشفيات، بالإضافة إلى المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي.



وقال بوقدوم في تصريح عقب لقاء ولد الغزواني إن «هذه أول زيارة لوفد رسمي جزائري خارج البلاد بعد انتشار وباء كورونا في العالم».



وأضاف بوقدوم أن الهدف من الزيارة هو «العمل سوياً من أجل مكافحة هذا الوباء»، وفق تعبيره.



في غضون ذلك احتضنت وزارة الخارجية اجتماعا بين الوفد الجزائري ونظرائه من موريتانيا، وتم خلاله بحث «مختلف مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، وخصوصا في مجال مواجهة فيروس كورونا المستجد، وسبل تعزيز هذا التعاون خدمة للمصالح المشتركة»، وفق ما أوردت الوكالة الرسمية.



وتجاوز عدد المصابين بالفيروس في الجزائر أكثر من 10 آلاف شخص، فيما وصل في موريتانيا إلى أكثر من ألف.