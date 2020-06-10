قاليباف: تنفيذ السياسات العامة للدولة اساس عمل البرلمان

وأشار قاليباف، في تصريح أدلى به اليوم الاربعاء على هامش اجتماع مجلس صيانة الدستور حيث شارك فيه كضيف خاص، الى السياسات العامة التي أبلغها قائد الثورة للمجلس وضمت 17 بندا ، مؤكدا على ضرورة التعاون بين جميع المؤسسات في هذا المجال.



ولفت الى ان المجلس يتولى شؤون المتابعة والتنفيذ الذي يتم عبر التعاون بين المجلس والمؤسسات الاخرى في البلاد حيث يعد ذلك الاساس أيضا في نشاطات مجلس صيانة الدستور ومجمع تشخيص مصلحة النظام.



وعدّ قانون الانتخابات نموذجا يكتسب الاهمية وأحد السياسات العامة والذي لم يدخل حيز التنفيذ منذ فترة طويلة وأكد متابعته بسرعة ودقة وكذلك موضوع الاقتصاد ومعيشة الناس والذي يصب في سياق السياسات العامة للدولة ووعد بمتابعته من قبل المجلس ايضا.



واشار الى شعار "النهضة الانتاجية" الذي أطلقه قائد الثورة على العام الجديد مؤكدا على ضرورة وضع المجلس على رأس اولوياته تنفيذ القانون بشكل صحيح والتدخل عند الحاجة لازالة العقبات في تحقيق هذا الشعار بفضل تكاتف الحكومة والمجلس في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الجارية.



ووصف حضوره في اجتماع مجلس صيانة الدستور بالمفيد وأكد في ذات الوقت على مضاعفة التنسيق والجهود بين مؤسسات الدولة.