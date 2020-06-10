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الأربعاء 10 حزيران 2020 ساعة 16:58

أنصار البشير يتظاهرون في الخرطوم مطالبين بإسقاط الحكومة

أنصار البشير يتظاهرون في الخرطوم مطالبين بإسقاط الحكومة
وأفادت المصادر، بأن الجيش أغلق كافة الطرق التي تقود إلى مركز القيادة العامة، تحسبا لتظاهرات جديدة من المفترض خروجها اليوم.

يأتي ذلك، غداة تجميد لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان حسابا مصرفيا يخص الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وأغلقت خمسة مكاتب صرافة كانت تمول نظامه، كاشفة أنه كان يتقاضي نثرية شهرية قيمتها 20 مليون دولار على مدى سنوات قبل أن تنخفض إلى 3 ملايين حتى عزله في أبريل 2019.

وكان رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أعلن أن أحد أسباب "تأخر محاكمة رموز النظام البائد يعود إلى انتشار جائحة كورونا".

وكشفت مصادر سودانية نهاية مايو الماضي أن البشير، رفض الخضوع لفحص طبي خاص للكشف عن كورونا، ونقلت صحيفة "السياسي" السودانية، عن مصادر قولها إن البشير يعيش حالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة، ويميل للعزلة أكثر، وأصبح قليل الكلام وسريع الغضب.
رقم : 867775
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