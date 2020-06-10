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الأربعاء 10 حزيران 2020 ساعة 17:01

السعودية تطبق رسوماً جمركية جديدة على 3 آلاف سلعة

السعودية تطبق رسوماً جمركية جديدة على 3 آلاف سلعة
وكانت الهيئة قد أعلنت، أواخر مايو، عزمها رفع الرسوم الجمركية على هذه السلع اعتباراً من 10 يونيو الجاري، لافتة إلى أنها تترواح ما بين 0.05 و15% على سلّة مختلفة من السلع بينها السيارات، ومواد غذائية، ومنسوجات، ومواد بناء.

وفي بيان نشرته على موقعها الرسمي، الأحد (31 مايو)، وتابعه "الخليج أونلاين"، أوضحت الهيئة أن القرار يشمل تحصيل رسوم جمركية على سلع كانت معفاة جمركياً في السابق، مثل لحوم الضأن والماعز؛ التي تمثل أساساً في الطعام السعودي.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، في مقابلة مع فضائية "العربية" إن قرار رفع الرسوم الجمركية تم اتخاذه قبل تفشي فيروس "كورونا"، وإنه سيعزز الصناعة المحلية.

ومن المقرر رفع الرسوم الجمركية على أنواع من السيارات بنسب تتراوح ما بين 5 و7%؛ كما سيتم رفع الرسوم على عدد من منتجات الألبان من 5 إلى 10 إلى 15%.

وسترفع الهيئة رسوم عدد من اللحوم من 20% إلى 25%، وسيتم رفع الرسوم على بعض الخضروات (بصل، جزر، خيار، كوسة، باميا) بنسب تصل إلى 15%.

ومنتصف مايو الجاري، قالت الحكومة السعودية إنها سترفع ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أضعاف وتعلق بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة، لدعم اقتصاد البلاد الذي تضرر من تداعيات فيروس كورونا وتهاوي أسعار النفط.
رقم : 867776
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