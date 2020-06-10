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الأربعاء 10 حزيران 2020 ساعة 17:03

ثلاث مستوطنات ضمن عملية الضم الأولية دون غور الأردن

ثلاث مستوطنات ضمن عملية الضم الأولية دون غور الأردن
ونقل موقع "زمن إسرائيل" (وهو النسخة العبرية من موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الناطق باللغة الإنجليزية) اليوم الأربعاء عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار تأكيدهم أن عملية الضم الأولية ستشمل فقط مستوطنات معاليه أدوميم وأرئيل وغوش عتصيون التي يقطنها عدد كبير من المستوطنين، مع إرجاء فرض سيادة الدولة العبرية على غيرها من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن.

وأعرب المسؤولون الإسرائيليون عن أملهم في أن يساعد ذلك في تفادي "احتكاكات" محتملة مع الأردن، خاصة وأن المسألة تشكل موضع قلق ملموس لدى الولايات المتحدة.

ولفت المسؤولون إلى أن "الضم المحدود" سيحظى بموافقة شريك حزب نتنياهو "الليكود" في الائتلاف الحاكم، تحالف "أزرق-أبيض" بقيادة وزير الدفاع الحالي بيني غانتس، وكذلك قيادة المستوطنين الذين رفضوا خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن" لكونها تقضي بقيام دولة فلسطينية.

وقال المسؤولون إن نتنياهو سيقدم "الضم المحدود" على أنه مجرد أول خطوة في سبيل تطبيق وعوده الانتخابية وإجراء يمكن لإسرائيل اتخاذه من جانب واحد نظرا للظروف القائمة.

ويتيح الاتفاق الائتلافي المبرم بين "الليكود" و"أزرق-أبيض" لنتنياهو الشروع في تطبيق خطط الضم في أول يوليو القادم، وتعهد رئيس الوزراء الصهيوني مرارا بالإعلان في ذلك اليوم عن فرض سيادة إسرائيل على جميع الأراضي الفلسطينية المخصصة لها بموجب "صفقة القرن"، بما فيها غور الأردن.

غير أن الولايات المتحدة التي أعربت في البداية عن استعدادها لدعم هذه الخطوة الإسرائيلية غيرت موقفها إزاء الموضوع في الأشهر الماضية، وحذرت تل أبيب من خطورة الاستعجال في تطبيق خطط الضم.
رقم : 867777
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