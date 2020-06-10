فرنسا وبلجيكيا تفتحان حدودهما مع البعض

ويخلق الوضع الحالي على الحدود بين البلدين الأوروبيين الكثير من المشاكل للتجار والسكان على جانبي الحدود.



وفي السياق، تبحث الحكومة الفرنسية إمكانية رفع حالة الطوارئ الصحية، المفروضة في البلاد منذ 24 مارس/آذار لمكافحة تفشي فيروس كورونا. ويعد تاريخ 10 يوليو/تموز أحد الخيارات المطروحة لأجل ذلك، وفق ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء إدوار فيليب الأربعاء.



وإن كانت الحكومة الفرنسية قد سجلت "تطورا في الوضع الصحي الإيجابي بالمرحلة الراهنة"، إلا أنها شددت على أن "الخروج من حالة الطوارئ الصحية ينبغي أن ينظم بشكل صارم وتدريجي"، خشية من عودة ظهور واسع للوباء، وتفادي أزمة صحية جديدة.