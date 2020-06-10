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الأربعاء 10 حزيران 2020 ساعة 17:10

الحدود السورية اللبنانية ستفتح جزئيا نهاية الشهر الجاري

الحدود السورية اللبنانية ستفتح جزئيا نهاية الشهر الجاري
اوضحت مصادر سورية مطلعة ان "الحدود السورية ال​لبنان​ية ستفتح جزئيا نهاية الشهر الجاري"، مشيرة الى انه "سيتم وضع اجهزة فحص طبية على ان يتم اتخاذ اجراءات احترازية للعائدين والسياح، وان الخطوة تأجلت مرارا بعد ارتفاع عدد المصابين العائدين الى ​سوريا​ وتسجيل ارتفاع لعدد الاصابات في لبنان".

وكشفت المصادر ان ​السلطات السورية​ "سمحت للطلاب السوريين بالعودة الى سوريا بالاضافة الى عشرات السوريين لكن تم تعليق هذه الخطوة، وكان من المرتقب ان تفتح الحدود بين سوريا ولبنان الشهر الماضي لكن السلطات السورية علقت عودة السوريين الى بلادهم بعد تسجيل عدد كبير من الحالات المصابة بفايروس ​كورونا​ من العائدين ومخالطتهم المقيمين."

 
رقم : 867782
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